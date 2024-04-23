Пожароопасный сезон в Коми стартует с 27 апреля
- 09:55 23 апреля
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- Белла Лебедева
С 27 апреля в южных районах республики Коми начинается пожароопасный сезон, а с 11 мая он вводится и в северных районах.
Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Коми ьЭльмира Ахмеева в своем телеграм-канале. Подготовка к пожароопасному сезону в 2024 году обсуждалась на оперативном совещании правительства республики 22 апреля.
В этом году для тушения лесных пожаров будут задействованы 13 летчиков-наблюдателей, 39 парашютистов-пожарных и 113 десантников-пожарных. Это полное соответствие нормативным требованиям. Также утвержден график приема на работу сезонных лесных пожарных, общим числом 117 человек.
Противопожарное обустройство лесов в этом году включает реконструкцию 70 км дорог, устройство 320 км минерализованных полос и прочистку 650 км таких полос. Также будет установлено 500 аншлагов и благоустроены 7 зон отдыха.
В рамках подготовки было приобретено 12 единиц лесопожарной техники, что включает в себя три пожарных автоцистерны, автобус для перевозки не менее 9 человек с индивидуальным снаряжением и пять мотовездеходов с транспортными прицепами. Также закуплено три грузовых автомобиля на базе полноприводного шасси с грузоподъемностью от 1,5 до 6 тонн.