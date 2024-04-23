Пожароопасный сезон в Коми стартует с 27 апреля

С 27 апреля в южных районах республики Коми начинается пожароопасный сезон, а с 11 мая он вводится и в северных районах.

Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Коми ьЭльмира Ахмеева в своем телеграм-канале. Подготовка к пожароопасному сезону в 2024 году обсуждалась на оперативном совещании правительства республики 22 апреля.