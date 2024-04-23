В Коми 23 апреля ожидается дождь, мокрый снег и ветер

В Коми 23 апреля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако на юго-западе региона ночью и днем местами возможны небольшие, а иногда и умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя, а также гололедно-изморозевого отложения. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду. В северных районах Коми температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -11...-16 градусов Цельсия, а днем -2...+3 градусов. Местами в северных районах ночью возможны более низкие температуры, от -18 до -23 градусов ночью и от -4 до -9 градусов днем. В центральных районах ожидается ночью от -5 до -10 градусов, а днем от +2 до +7 градусов. В южных районах температура ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов, а днем от +2 до +7 градусов. На крайнем юге Коми ночью ожидается температура от 0 до +5 градусов, а днем от +9 до +14 градусов по Цельсию.