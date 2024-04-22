Жительницу Сыктывкара обвинили в убийстве

Фото и видео Сыктывкарского горсуда

Закон еще не вступил в силу Сотрудники следственных органов добились удовлетворения ходатайства по избранию меры пресечения в отношении Людмилы Микушевой, которая обвиняется в убийстве согласно статье 105 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По информации следствия, 20 апреля Микушева находилась в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов на улице Рейдовой в Сыктывкаре (Нижний Чов), когда из-за личной неприязни она нанесла потерпевшему 13 ножевых ранений, в результате которых он умер на месте.

Суд принял постановление от 22 апреля о заключении Микушевой под стражу на срок в два месяца, то есть до 19 июня.