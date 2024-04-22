Жительницу Сыктывкара обвинили в убийстве
- 19:15 22 апреля
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- Белла Лебедева
Фото и видео Сыктывкарского горсуда
Закон еще не вступил в силу
Сотрудники следственных органов добились удовлетворения ходатайства по избранию меры пресечения в отношении Людмилы Микушевой, которая обвиняется в убийстве согласно статье 105 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По информации следствия, 20 апреля Микушева находилась в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов на улице Рейдовой в Сыктывкаре (Нижний Чов), когда из-за личной неприязни она нанесла потерпевшему 13 ножевых ранений, в результате которых он умер на месте.
Суд принял постановление от 22 апреля о заключении Микушевой под стражу на срок в два месяца, то есть до 19 июня.
Данное постановление суда еще не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.