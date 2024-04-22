Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми 15 человек пострадали от укуса клещей

В Коми 15 человек пострадали от укуса клещейфото редакции

В Коми за неделю записались на обращение к врачам из-за укусов клещей уже 15 человек.

С начала сезона число таких случаев составило 17. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

Врачи также предупредили о других инфекциях, которые могут передаваться клещами, таких как боррелиозы, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, лихорадка Ку и другие. Единственная доступная вакцина от энцефалита, вызываемого клещами, существует только для данного заболевания.

Однако предотвращение клещевых инфекций возможно с помощью индивидуальной защиты. Необходимо носить защитную одежду, проверять своего питомца на присутствие клещей и избегать приносить в дом свежесорванные растения и другие предметы, на которых могут находиться эти насекомые.

Если клещ прикрепился к коже, важно сразу обратиться в медицинское учреждение, чтобы удалить его и передать на исследование в вирусологическую лабораторию централизованной микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» для проверки на наличие вируса клещевого энцефалита.

...

  • 0

Популярное

Последние новости