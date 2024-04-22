В Коми на учете в полиции стоит малыш из детского сада
- 17:15 22 апреля
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- Белла Лебедева
В Коми находится на учете 1076 человек, из которых 283 подростка были зарегистрированы с начала года.
Эксперты, выступившие на прямой линии в общественной приемной главы РК, рассказали о правовых последствиях преступлений, совершаемых несовершеннолетними, таких как драки, грабежи, разбои и другие преступления.
Помимо уголовной или административной ответственности, несовершеннолетние, совершившие преступления и правонарушения, обязательно регистрируются в полиции. Согласно возрастным группам, на учете находятся 354 ребенка в возрасте до 13 лет, 347 детей в возрасте 14-15 лет и 375 подростков в возрасте 16-18 лет.
Самому маленькому ребенку на учете в Коми сейчас около 6 лет, и он ходит в детский сад. Его поставили на учет из-за порчи имущества - он порезал баннер острым предметом.
Ольга Литвинова, начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РК, отмечает, что дети до 14 лет чаще совершают административные правонарушения.