В Коми на учете в полиции стоит малыш из детского сада

В Коми находится на учете 1076 человек, из которых 283 подростка были зарегистрированы с начала года.

Эксперты, выступившие на прямой линии в общественной приемной главы РК, рассказали о правовых последствиях преступлений, совершаемых несовершеннолетними, таких как драки, грабежи, разбои и другие преступления.