Пожилая ухтинка перевела мошенникам более 3 млн рублей

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За последнюю неделю в Коми зарегистрировали значительное количество случаев мошенничества. Лжебанкиры снова пытаются обмануть людей, применяя известную "легенду" об атаках на счета банковских карт.

Всего 42 жителя региона подверглись мошенничеству на общую сумму 15 млн рублей.

Киберпреступники используют разные подходы, но наибольший вред причинили пожилой женщине, которую обманули на более чем 3,1 млн рублей, и жительнице Сыктывкара, которая осталась без своих сбережений в размере более 1,3 млн рублей. Двое мужчин из региона потеряли свыше 1,5 млн рублей, поверив обещаниям о легкой и эффективной прибыли на фондовом рынке.

Злоумышленники продолжают получать доступ к личным данным и обналичивать денежные средства граждан. Жители Сыктывкара и Прилузского района стали жертвами мошенников на сайте бесплатных объявлений, где они приобрели деревообрабатывающий станок и тракторную шину. Им удалось выманить 26 и 23 тысячи рублей.