В Сыктывкаре задержали подозреваемого в краже куртки из магазина

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В Сыктывкаре задержан подозреваемый в краже куртки из магазина, сообщает пресс-служба МВД по Коми. Представитель магазина обратился в УМВД России по городу Сыктывкару, сообщив о хищении товара на сумму около 4 тысяч рублей. После проведения инвентаризации, выяснилось, что не хватает одной мужской ветровки.

Злоумышленника выявили с помощью записей с камер видеонаблюдения. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что похитителем оказался посетитель магазина. Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить личность и местонахождение подозреваемого, после чего он был задержан и доставлен в отдел внутренних дел.

Подозреваемым оказался житель Сыктывкара, который ранее уже был судим. Мужчина признался, что продал украденную куртку незнакомцу на улице за 1 тысячу рублей.