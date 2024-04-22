В Сыктывкаре на берегу Кировского парка возведут ливнеперехватывающие сооружения

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На береговой линии парка имени С.М. Кирова в Сыктывкаре начнется строительство специальных сооружений для перехвата ливневых вод. Об этом сообщил мэр города Владимир Голдин на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

Строительство планируется провести в два этапа. В этом году ливнеперехватывающее сооружение построят вдоль улицы Кирова на границе с парком.

Инициация данного проекта обусловлена особыми географическими условиями исторической части города Сыктывкара: отклонение территории в сторону реки Сысола и недостаток эффективного стока дождевых вод по улицам Советская, Кирова, Куратова, Горького.

Строительные работы будут проводиться ООО "Шнагундай", начиная с 15 мая, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

Сооружения будут состоять из 804 метров трубопроводов диаметрами 400 и 500 миллиметров, 111 метров лотков, 23 новых колодцев, 10 дождеприемников. Работники проложат водопроводные трубы методом горизонтально направленного бурения, затем установят гофрированные трубы и лотки. После завершения первого этапа компания восстановит дорожное покрытие.