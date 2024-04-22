В Эжве суд взыскал с женщины сумму полученного пособия на детей

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Прокуратура Эжвинского района Сыктывкара завершила проверку исполнения законодательства о социальной поддержке семей с детьми. В ходе проверки установлено, что местная жительница получила денежную выплату без оснований.

В мае 2022 года жительница обратилась в Пенсионный фонд Российской Федерации с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты на двоих несовершеннолетних детей. После этого ей назначили выплаты с 1 апреля 2022 года по 30 апреля 2023 года.

Однако в январе 2023 года женщину ограничили в родительских правах в отношении детей и в дальнейшем полностью лишена их попечительства. Несмотря на это, она не сообщила Пенсионному фонду о данном обстоятельстве, что влекло за собой дальнейшие ежемесячные выплаты.

Прокуратура Эжвинского района Сыктывкара выявила неправомерность получения женщиной денежных средств после ее лишения родительских прав в отношении несовершеннолетних детей. Орган обратился в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 98,2 тысячи рублей. Суд удовлетворил иск полностью.