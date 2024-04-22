В Прилузье спасатели помогли больной женщине
- 13:45 22 апреля
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- Белла Лебедева
фото редакции
Женщину благополучно спасли
Воспользовавшись своими навыками и опытом, Прилузский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС пришел на помощь жительнице п. Якуньель, которая нуждалась в госпитализации/
Необходимость пересечения реки Летка с максимальными уровнями воды создавала значительные трудности для процесса спасения, но их успешно преодолели.
Спасатели аккуратно доставили женщину 1946 года рожденя на лодке через реку и передали ее врачам для госпитализации. Важно отметить, что спасатели идут на помощь не только в экстремальных ситуациях, но и в случаях, требующих госпитализации, гарантируя безопасность и здоровье населения.
Работа спасателей становится незаменимой во время непредсказуемых природных явлений.