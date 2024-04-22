В Прилузье спасатели помогли больной женщине

Воспользовавшись своими навыками и опытом, Прилузский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС пришел на помощь жительнице п. Якуньель, которая нуждалась в госпитализации/

Спасатели аккуратно доставили женщину 1946 года рожденя на лодке через реку и передали ее врачам для госпитализации. Важно отметить, что спасатели идут на помощь не только в экстремальных ситуациях, но и в случаях, требующих госпитализации, гарантируя безопасность и здоровье населения.