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В Прилузье спасатели помогли больной женщине

В Прилузье спасатели помогли больной женщинефото редакции

Женщину благополучно спасли

Воспользовавшись своими навыками и опытом, Прилузский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС пришел на помощь жительнице п. Якуньель, которая нуждалась в госпитализации/

Необходимость пересечения реки Летка с максимальными уровнями воды создавала значительные трудности для процесса спасения, но их успешно преодолели. 

Спасатели аккуратно доставили женщину 1946 года рожденя на лодке через реку и передали ее врачам для госпитализации. Важно отметить, что спасатели идут на помощь не только в экстремальных ситуациях, но и в случаях, требующих госпитализации, гарантируя безопасность и здоровье населения.

Работа спасателей становится незаменимой во время непредсказуемых природных явлений.

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