В Коми набирают популярность электронные исполнительные документы

Судебные приставы Коми сообщили о значительном увеличении электронных исполнительных документов, полученных из судебной системы.

Если в 2023 году они получили свыше 27 тысяч таких документов, то в первом квартале 2024 года этот показатель уже составляет более 12 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Коми.