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В Коми набирают популярность электронные исполнительные документы

В Коми набирают популярность электронные исполнительные документы pxhere.com

Судебные приставы Коми сообщили о значительном увеличении электронных исполнительных документов, полученных из судебной системы.

Если в 2023 году они получили свыше 27 тысяч таких документов, то в первом квартале 2024 года этот показатель уже составляет более 12 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Коми.

Переход на электронный документооборот позволяет гражданам и организациям, выигравшим судебное дело, отправлять службе судебных приставов не бумажные, а электронные исполнительные документы, подписанные электронной подписью судьи.

Электронные исполнительные документы имеют ряд преимуществ:

  • Они сокращают время доставки на принудительное выполнение.
  • Взыскатели получают уведомления о возбуждении и ходе исполнительного процесса через личный кабинет на Едином портале государственных услуг.
  • Риск подделки или потери таких документов минимален.
  • Электронные исполнительные документы уменьшают возможные ошибки, связанные с человеческим фактором.
  • Отправка заказной корреспонденции не требуется, что позволяет сэкономить расходы на отправку.

Таким образом, использование электронных исполнительных документов в сфере судебных процессов Коми приносит значительные преимущества и улучшает эффективность системы исполнения судебных решений.

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