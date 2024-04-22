В Коми набирают популярность электронные исполнительные документы
- 13:00 22 апреля
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- Белла Лебедева
Судебные приставы Коми сообщили о значительном увеличении электронных исполнительных документов, полученных из судебной системы.
Если в 2023 году они получили свыше 27 тысяч таких документов, то в первом квартале 2024 года этот показатель уже составляет более 12 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Коми.
Переход на электронный документооборот позволяет гражданам и организациям, выигравшим судебное дело, отправлять службе судебных приставов не бумажные, а электронные исполнительные документы, подписанные электронной подписью судьи.
Электронные исполнительные документы имеют ряд преимуществ:
- Они сокращают время доставки на принудительное выполнение.
- Взыскатели получают уведомления о возбуждении и ходе исполнительного процесса через личный кабинет на Едином портале государственных услуг.
- Риск подделки или потери таких документов минимален.
- Электронные исполнительные документы уменьшают возможные ошибки, связанные с человеческим фактором.
- Отправка заказной корреспонденции не требуется, что позволяет сэкономить расходы на отправку.
Таким образом, использование электронных исполнительных документов в сфере судебных процессов Коми приносит значительные преимущества и улучшает эффективность системы исполнения судебных решений.