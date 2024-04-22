МВД хочет ужесточить контроль за техосмотром
- 12:00 22 апреля
- 0+
- Белла Лебедева
Министерство внутренних дел предложило утвердить новые индикаторы контроля за техническим осмотром транспортных средств.
Документ с предложениями о дополнительных индикаторах был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно предложениям, перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля в области безопасности дорожного движения следует дополнить новыми пунктами. Один из новых пунктов предусматривает фиксацию трех фактов внесения техническим экспертом информации в диагностическую карту тахографа или контрольного устройства.
Разъяснительная записка к документу уточняет, что транспортное средство должно быть оснащено контрольным устройством (тахографом) для регистрации режима труда и отдыха водителя. При проведении техосмотра в диагностической карте необходимо указывать марку, модель и серийный номер аппарата, установленного в транспортном средстве.
Другие обновленные пункты устанавливают обязательную загрузку фотографий в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО).
Также предусматривается мониторинг ЕАИСТО для выявления случаев подписания диагностических карт разными техническими экспертами одного оператора техосмотра при наличии на фотографии одного и того же человека.