МВД хочет ужесточить контроль за техосмотром

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Министерство внутренних дел предложило утвердить новые индикаторы контроля за техническим осмотром транспортных средств. Документ с предложениями о дополнительных индикаторах был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложениям, перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля в области безопасности дорожного движения следует дополнить новыми пунктами. Один из новых пунктов предусматривает фиксацию трех фактов внесения техническим экспертом информации в диагностическую карту тахографа или контрольного устройства.

Разъяснительная записка к документу уточняет, что транспортное средство должно быть оснащено контрольным устройством (тахографом) для регистрации режима труда и отдыха водителя. При проведении техосмотра в диагностической карте необходимо указывать марку, модель и серийный номер аппарата, установленного в транспортном средстве.

Другие обновленные пункты устанавливают обязательную загрузку фотографий в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО).