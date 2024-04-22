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В Коми выберут лучшего педагога дошкольного образования

В Коми выберут лучшего педагога дошкольного образования pxhere.com

Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки РК. 

21 апреля в Коми республиканском институте развития образования открылся республиканский этап Всероссийского конкурса "Воспитатель года России", как сообщает пресс-служба Минобрнауки РК. 

Инициатива стала третьим конкурсом в рамках Большой профессиональной недели педагогического мастерства. 

Министр образования Наталья Якимова выразила признательность и уважение к учителям, подчеркнув, что именно они первыми встречают маленьких учеников и влияют на их будущее. 

Участие в конкурсе приняли 20 педагогов из различных районов республики Коми.

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