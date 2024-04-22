В Коми выберут лучшего педагога дошкольного образования
- 11:45 22 апреля
- 0+
- Белла Лебедева
pxhere.com
Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки РК.
21 апреля в Коми республиканском институте развития образования открылся республиканский этап Всероссийского конкурса "Воспитатель года России", как сообщает пресс-служба Минобрнауки РК.
Инициатива стала третьим конкурсом в рамках Большой профессиональной недели педагогического мастерства.
Министр образования Наталья Якимова выразила признательность и уважение к учителям, подчеркнув, что именно они первыми встречают маленьких учеников и влияют на их будущее.
Участие в конкурсе приняли 20 педагогов из различных районов республики Коми.