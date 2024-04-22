Суд осудил жителя Микуня за управление авто в состоянии алкогольного опьянения

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Судебные органы Усть-Вымского района повторно осудили местного жителя Микуня за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба судов Коми, мужчина был признан виновным 1 ноября 2023 года. Ему назначили административное наказание в виде обязательных работ продолжительностью 260 часов, а также лишили права заниматься управлением транспортными средствами на 2 года. Приговор вступил в законную силу 9 января 2024 года.

Однако всего через 19 дней мужчину снова задержали за вождение в нетрезвом состоянии. В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину и выразил согласие с предъявленными обвинениями. Он также ходатайствовал о назначении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Учитывая совокупность совершенных правонарушений, суд решил назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 12 дней. Мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении и лишен права заниматься управлением транспортными средствами на 4 года и 8 месяцев.