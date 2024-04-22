Только 2 из 10 жителей Сыктывкара следят за курсами доллара и евро
- 09:55 22 апреля
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- Белла Лебедева
По данным экспертов, стоимость доллара и евро к 1 мая может вырасти почти на 10%.
Опрос, проведенный сервисом SuperJob среди граждан Сыктывкара, показал, что 23% жителей интересуются курсом доллара, а 21% следят за курсом евро. Мужчины проявляют больший интерес к валютным котировкам по сравнению с женщинами, а также молодые горожане до 34 лет следят за курсами чаще старших.
Также выяснилось, что уровень дохода влияет на интерес к валютным курсам: среди респондентов с заработком от 100 тысяч рублей 25% следят за курсом доллара, а 29% — за курсом евро.
К 1 мая 2024 года стоимость доллара может составить 101,22 рубля (что означает рост на 8% по сравнению с курсом Центрального банка России на 17 апреля), а евро достигнет отметки в 109,66 рубля (+10%).