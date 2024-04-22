Только 2 из 10 жителей Сыктывкара следят за курсами доллара и евро

По данным экспертов, стоимость доллара и евро к 1 мая может вырасти почти на 10%.

Опрос, проведенный сервисом SuperJob среди граждан Сыктывкара, показал, что 23% жителей интересуются курсом доллара, а 21% следят за курсом евро. Мужчины проявляют больший интерес к валютным котировкам по сравнению с женщинами, а также молодые горожане до 34 лет следят за курсами чаще старших.