В Коми 22 апреля пройдет небольшой снег
- 09:00 22 апреля
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- Белла Лебедева
По данным Коми ЦГМС, 22 апреля в регионе ожидается облачная погода с прояснениями.
В некоторых северных районах ночью возможен небольшой снег, а днем преимущественно без осадков. Ветер будет дуть с северной четверти со скоростью 7-12 м/с, на юге региона - восточный, северо-восточный, со скоростью 2-7 м/с ночью и 7-12 м/с днем.
Температура в северных районах ночью составит -11...-16 градусов, при прояснении опустится до -19...-24 градусов, днем поднимется до -1...-6 градусов, местами -8...-13 градусов. В южных районах ночью будет от -1 до -6 градусов, днем от 0 до +5 градусов, а на крайнем юге температура опустится ночью от -1 до +4 градусов, а днем поднимется до +8...+13°С.
В столице республики, в Сыктывкаре, также ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-восточным и восточным направлением, со скоростью 2-7 м/с ночью и 7-12 м/с днем. Температура ночью составит от -1 до +1 градуса, а днем поднимется до +7...+9°С.