В Коми 22 апреля пройдет небольшой снег

pxhere.com

По данным Коми ЦГМС, 22 апреля в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых северных районах ночью возможен небольшой снег, а днем преимущественно без осадков. Ветер будет дуть с северной четверти со скоростью 7-12 м/с, на юге региона - восточный, северо-восточный, со скоростью 2-7 м/с ночью и 7-12 м/с днем.

Температура в северных районах ночью составит -11...-16 градусов, при прояснении опустится до -19...-24 градусов, днем поднимется до -1...-6 градусов, местами -8...-13 градусов. В южных районах ночью будет от -1 до -6 градусов, днем от 0 до +5 градусов, а на крайнем юге температура опустится ночью от -1 до +4 градусов, а днем поднимется до +8...+13°С.