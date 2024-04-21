C 1 мая неожиданное повышение пенсий: вот кому положено
- 19:00 21 апреля
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- Служба новостей
В мае пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получившие первую группу инвалидности и имеющие длительный стаж работы, ожидают прибавку к своей пенсии. Также в мае пенсионеры-участники Великой Отечественной войны получат отдельную выплату.
Доплата за возраст или инвалидность
При достижении гражданином 80-летнего возраста или установлении первой группы инвалидности, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается на 100%, что составляет 8 134 рубля. Эти категории пенсионеров получат увеличение выплат с 1 мая или 1 июня, в зависимости от времени наступления обстоятельств.
Доплата за стаж
Также предусмотрена доплата к пенсии за длительный стаж работы для работников угольной промышленности и членов летных экипажей. Для этого необходимо отработать определенное количество лет по определенным специальностям. Эти доплаты также начнут выплачиваться с 1 мая.
Для получения доплаты необходимо соответствовать следующим условиям: Гражданин должен отработать 25 лет на предприятии, специализирующемся на угольной промышленности, занимаясь работами по добыче угля и сланца, а также строительством угольных шахт. Также требуется иметь опыт работы в течение 20 лет в должности проходчика, забойщика на отбойных молотках или машиниста горных выемочных машин. Для кандидатов, которые трудились в качестве членов летных экипажей гражданской авиации, необходим стаж работы 25 лет. Женщинам достаточно иметь 20 лет опыта работы для получения данной доплаты.
Как получить
Надбавки автоматически оформляются и выплачиваются, поэтому нет необходимости подавать какие-либо заявления. Региональные доплаты также назначаются автоматически.
Ко Дню Победы
Кроме того, ежегодно к Дню Победы гражданам, являющимся участниками Великой Отечественной войны, инвалидам и труженикам тыла, выплачивается денежная помощь в размере 10 тысяч рублей в апреле-мае.