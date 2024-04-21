C 1 мая неожиданное повышение пенсий: вот кому положено

В мае пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получившие первую группу инвалидности и имеющие длительный стаж работы, ожидают прибавку к своей пенсии. Также в мае пенсионеры-участники Великой Отечественной войны получат отдельную выплату.

Доплата за возраст или инвалидность

При достижении гражданином 80-летнего возраста или установлении первой группы инвалидности, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается на 100%, что составляет 8 134 рубля. Эти категории пенсионеров получат увеличение выплат с 1 мая или 1 июня, в зависимости от времени наступления обстоятельств.