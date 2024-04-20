Жители Коми на неделе столкнутся с холодом по ночам
- 19:15 20 апреля
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- Белла Лебедева
На этой неделе в Коми ожидается продолжение холодной погоды на фоне повышенного атмосферного давления, сообщает Коми ЦГМС.
На этой неделе в Коми ожидается продолжение холодной погоды на фоне повышенного атмосферного давления, сообщает Коми ЦГМС. Большая часть региона столкнется с низкой температурой в пределах -5...-12С, в самом северном регионе столбики термометров опустятся до -20С. Днем, несмотря на малооблачную погоду, ожидается небольшое повышение до +2...+4С, а в крайнем северо-востоке температура будет колебаться в пределах -3...-8С.
Однако на юго-западе республики погода будет немного отличаться. В начале недели в этом районе есть вероятность осадков, так как зона атмосферного фронта будет разделять две разные воздушные массы. Температура здесь составит +3...+8С. К концу недели ожидается прояснение погоды, и температура начнет повышаться до +10...+15С.