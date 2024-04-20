Жители Коми на неделе столкнутся с холодом по ночам

На этой неделе в Коми ожидается продолжение холодной погоды на фоне повышенного атмосферного давления, сообщает Коми ЦГМС.

На этой неделе в Коми ожидается продолжение холодной погоды на фоне повышенного атмосферного давления, сообщает Коми ЦГМС. Большая часть региона столкнется с низкой температурой в пределах -5...-12С, в самом северном регионе столбики термометров опустятся до -20С. Днем, несмотря на малооблачную погоду, ожидается небольшое повышение до +2...+4С, а в крайнем северо-востоке температура будет колебаться в пределах -3...-8С.