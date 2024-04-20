Житель Инты и его сообщник из Воркуты пойдут за решетку по обвинению в торговле марихуаной
- 18:00 20 апреля
- 0+
- Белла Лебедева
Прокуратура Инты завершила расследование уголовного дела в отношении местного жителя и его сообщника из Воркуты.
Обвинение звучит по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконный сбыт наркотических средств. Также подсудимые обвиняются по пунктам "а, б" части 3 той же статьи за незаконный сбыт наркотиков в значительном размере с использованием электронных сетей, включая интернет, а также покушение на совершение этого преступления.
Кроме того, ими предоставлялись помещения для потребления наркотических средств, в связи с чем они также обвиняются по статье 232 УК РФ.
По версии следствия, в период с 2022 по 2023 годы житель Воркуты занимался дистанционным поиском покупателей наркотиков в Инте. Затем он передавал информацию своему сообщнику-жителю Инты. Тот, выращивая и фасовывая коноплю, скрывал свертки с марихуаной в тайниках по всему городу. Координаты отправлялись воркутинцу, который распространял информацию среди покупателей из Инты за деньги. Однако в июне 2023 года их незаконная деятельность была пресечена правоохранительными органами.
В настоящее время уголовное дело направлено в Интинский городской суд для рассмотрения по существу. Если обвиняемые признаются виновными, им может грозить серьезное наказание в соответствии с законодательством.