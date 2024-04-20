Филиал "Россети Северо-Запад" в Коми работает в режиме повышенной готовности
- 17:15 20 апреля
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- Белла Лебедева
Региональный филиал Россети Северо-Запад в состоянии повышенной готовности из-за сильного шквалистого ветра, дождя и снега в Коми.
В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты сетевой компании подняли тревогу для оперативного восстановления электроснабжения. В регионе развернуты 86 аварийных бригад и 286 единиц техники, готовых приступить к работам по устранению последствий стихийного бедствия.
Дополнительные меры были предприняты для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов. 78 дизельных генераторов общей мощностью 31,7 МВт готовы быть задействованы в случае необходимости.
Ожидается, что неблагоприятные погодные условия будут сохраняться до конца дня. Специалисты обращают внимание на строгое соблюдение правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Рекомендуется избегать приближения к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров и самостоятельного восстановления электроснабжения.