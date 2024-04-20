Филиал "Россети Северо-Запад" в Коми работает в режиме повышенной готовности

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Региональный филиал Россети Северо-Запад в состоянии повышенной готовности из-за сильного шквалистого ветра, дождя и снега в Коми. В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты сетевой компании подняли тревогу для оперативного восстановления электроснабжения. В регионе развернуты 86 аварийных бригад и 286 единиц техники, готовых приступить к работам по устранению последствий стихийного бедствия.

Дополнительные меры были предприняты для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов. 78 дизельных генераторов общей мощностью 31,7 МВт готовы быть задействованы в случае необходимости.