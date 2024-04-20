В Эжве и поселках Сыктывкара пройдет праздничная программа ко Дню Победы

Во всех населенных пунктах планируется возложение цветов в память о погибших защитниках. В Эжве будет организована легкоатлетическая эстафета. Также в этом поселке запланирована районная праздничная программа, включающая театрализованное представление, интерактивную площадку "На привале", праздничный концерт и акцию "Георгиевская лента".

В поселке Краснозатонском торжественные мероприятия будут проведены на площади Чепыгина. Торговые ряды и детские аттракционы также будут работать на этой площади, а также состоится акция "Стихи о неизвестном солдате". В Максаковке праздник пройдет на площади возле администрации. А в домах культуры Седкыркеща и Трехозерки будут организованы праздничные концерты в честь Дня Победы.