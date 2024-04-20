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В Эжве и поселках Сыктывкара пройдет праздничная программа ко Дню Победы

В Эжве и поселках Сыктывкара пройдет праздничная программа ко Дню Победы pxhere.com

Завершена разработка отдельного плана этих мероприятий.

В связи с предстоящим празднованием 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Эжве и пригородных поселках Сыктывкара пройдут торжественные мероприятия.

Во всех населенных пунктах планируется возложение цветов в память о погибших защитниках. В Эжве будет организована легкоатлетическая эстафета. Также в этом поселке запланирована районная праздничная программа, включающая театрализованное представление, интерактивную площадку "На привале", праздничный концерт и акцию "Георгиевская лента".

В поселке Краснозатонском торжественные мероприятия будут проведены на площади Чепыгина. Торговые ряды и детские аттракционы также будут работать на этой площади, а также состоится акция "Стихи о неизвестном солдате". В Максаковке праздник пройдет на площади возле администрации. А в домах культуры Седкыркеща и Трехозерки будут организованы праздничные концерты в честь Дня Победы.

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