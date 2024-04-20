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Глава Коми рассказал, как заставить семьи устанавливать пожарные извещатели

Глава Коми рассказал, как заставить семьи устанавливать пожарные извещатели pxhere.com

Такие датчики могут получить многодетные семьи, а также те, кто уже столкнулся с потерей жилья и имущества из-за пожаров, как это произошло в усть-куломском Зимстане.

С целью предотвращения угроз пожаров в районах Коми начиная с 2023 года введена новая мера пожарной безопасности, предусматривающая бесплатное предоставление автономных пожарных извещателей для семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении. 

Заместитель начальника главного управления МЧС по Коми Михаил Муравьев отметил, что более семи тысяч семей уже воспользовались этой мерой поддержки. Зафиксированы высокие темпы работы в некоторых районах республики, таких как Усть-Куломский, Сысольский и Койгородский, в то время как в других, включая Сыктывкар, Сосногорск и Ухта, они оказались низкими.

Тем не менее, глава Коми Владимир Уйба также отметил случаи недостаточной внимательности со стороны получателей государственной поддержки в правильном использовании автономных извещателей, что может привести к их несрабатыванию в случае пожара. Он предложил сотрудничество с МЧС для решения вопросов подключения газа, электроэнергии и других услуг.

— Так или иначе они обращаются по всяким вопросам подключения: газ, электроэнергия и так далее. Здесь нужно просто использовать совместно с МЧС, что пока не будет датчика — подключать не можем, — предложил способ он.

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