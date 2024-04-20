Путин наградил главу Удорского района званием заслуженного работника местного самоуправления РФ
- 15:00 20 апреля
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- Белла Лебедева
Глава Удорского района получил почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации"
Главе Удорского района Николаю Жилину присудили почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации" Указом президента России Владимира Путина.
Такое решение было принято в преддверии Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. Президент объявил об учреждении данного звания в январе 2024 года на церемонии награждения Всероссийской муниципальной премии "Служение".
Таким образом, призидент признал значительный вклад и эффективную работу Николая Жилина в области местного самоуправления.
Отметим, что получение данного почетного звания подчеркивает высокую оценку деятельности в качестве руководителя Удорского района.