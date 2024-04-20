В Коми водитель Mitsubishi Pajero на перекрестке наехал на ребенка

ГИБДД Коми

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Воркуте, сбили девочку на перекрестке. Согласно информации от УГИБДД МВД по Коми, происшествие случилось 19 апреля около 13:06. Водитель 1971 года рождения на Mitsubishi Pajero, двигался по улице Ленина в направлении улицы Энгельса.

На регулируемом перекрестке улиц Ленина и Мира, водитель повернул налево при зеленом свете светофора, но не заметил пешехода, который переходил дорогу при разрезающем сигнале светофора, и совершил наезд.

В результате этого происшествия пострадала девочка 2015 года рождения. Ей поставили диагноз ушиб правого бедра, но госпитализация ей не понадобилась. Водитель за рулем с 1990 года.