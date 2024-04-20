Коми и Узбекистан начнут сотрудничать по всем направлениям

Фото пресс-службы главы Коми

Глава Республики Коми Владимир Уйба встретился с послом Республики Узбекистан в России, Ботиржоном Асадовым, для обсуждения перспектив сотрудничества между двумя регионами. На встрече также присутствовали генеральный консул Узбекистана в России Мехриддин Хайриддинов, генеральный консул в Санкт-Петербурге Абдурахмон Махмудов и первый секретарь Посольства Узбекистана в России Бобур Каримов.

Уйба выразил признательность за интерес Узбекистана к сотрудничеству с Республикой Коми и подчеркнул важность развития двусторонних связей. Он также отметил, что сотрудничество между регионами уже существует в различных сферах, преимущественно в области экспортных поставок, и товарооборот продолжает расти.

Важной составляющей взаимодействия между двумя регионами является поставка древесины и изделий из неё, древесного угля, текстильных материалов и изделий технического назначения, а также других продуктов. Республика Коми также импортирует продукты неорганической химии из Узбекистана.