В Сыктывкаре и нескольких районах республики усилится скорость ветра
- 12:00 20 апреля
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- Белла Лебедева
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Усиление ветра и сильный снег ожидаются в различных районах Республики Коми.
Главное управление МЧС России в регионе рекомендует принять меры предосторожности.
В ближайшее время в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Куломском, Усть-Вымском, Княжпогостском, Удорском районах и в Сыктывкаре ожидается усиление юго-западного и южного ветра со скоростью 8-13 м/с, порывами до 15-20 м/с.
Также в Усть-Цилемском, Усинском и Интинском районах ожидается сильный снег, который может достигать 6 мм и более до 18:00 20 апреля. В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует следующие меры предосторожности:
- При управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств.
- Избегать внезапных маневров, таких как обгон, перестроение и опережение.
- Парковать автомобили вдали от деревьев.
- Находясь на улице, избегать прохождения мимо рекламных щитов и шатких конструкций, а также укрыться под деревьями.
К соблюдению таких мер призывает Главное управление МЧС.