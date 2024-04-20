Житель Сыктывкара получил реальный срок за погоню и смерть пассажирки

По материалам дела, в ночь с 21 на 22 июня мужчина вместе со знакомой и ее родственником проводил время в одном из баров. По возвращении из заведения, он заметил нескольких мужчин, толкающих автомобиль. Подозреваемый предложил помощь и занял место за рулем. В это время он заметил, что в салоне находится его знакомая, с которой он уже ранее встречался.