Житель Сыктывкара получил реальный срок за погоню и смерть пассажирки
- 10:30 20 апреля
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- Белла Лебедева
Сыктывкарский суд вынес приговор 35-летнему мужчине, которого обвинили по трем уголовным статьям.
Согласно сообщению прокуратуры Коми, подсудимый, будучи пьяным, похитил автомобиль и устроил погоню, в результате которой погибла его пассажирка.
По материалам дела, в ночь с 21 на 22 июня мужчина вместе со знакомой и ее родственником проводил время в одном из баров. По возвращении из заведения, он заметил нескольких мужчин, толкающих автомобиль. Подозреваемый предложил помощь и занял место за рулем. В это время он заметил, что в салоне находится его знакомая, с которой он уже ранее встречался.
Как только автомобиль завелся, мужчина заметил полицейскую машину и решил скрыться. Он не отреагировал на требования полиции остановиться и устроил погоню. В результате автомобиль съехал в кювет, водитель выжил, а пассажирка погибла на месте. Ущерб автомобилю "Форд" оценивается в 1,3 миллиона рублей.
Сыктывкарский суд признал мужчину виновным по уголовным статьям, связанным с кражей автомобиля, управлением в нетрезвом состоянии и созданием аварийной ситуации, в результате которой произошла смерть человека.