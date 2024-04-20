Жителей Коми ждут неожиданное тепло и осадки в некоторых районах 20 апреля

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Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми предоставил прогноз погоды на 20 апреля по республике. В северных районах ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в отдельных местах возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем также могут возникать небольшие, а иногда и умеренные осадки, включая снег и мокрый снег, а также дождь.

На крайнем северо-востоке ожидается туман ночью и гололед утром и днем. Скорость ветра составит 7-12 м/с и будет дуть из южного и юго-западного направлений. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...-5 °C, в отдельных местах может опуститься до -5...-10 °C, днем же ожидается +1...+6 °C, а на крайнем северо-востоке температура будет составлять -2...+3 °C.

В южных районах погода будет переменной облачности. Ночью ожидается преимущественно без осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Скорость ветра будет составлять 5-10 м/с и будет дуть с западной стороны. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...-6 °C, днем же ожидается +5...+10 °C, а в отдельных местах может достигать +10...+15 °C.