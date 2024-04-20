В Сыктывкаре 9 мая пройдет без салюта
- 09:00 20 апреля
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- Белла Лебедева
День Победы в Сыктывкаре пройдет без праздничного салюта и с ограниченным участием.
В этом году День Победы в Сыктывкаре пройдет без праздничного салюта, так как это мероприятие не включили в план, опубликованный администрацией города.
Кроме того, непонятно, будет ли шествие "Бессмертный полк". В соответствии с официальным планом мероприятий, акция будет организована в соответствии с федеральными рекомендациями. Однако, как сообщили представители администрации столицы Коми, конкретных указаний на данный момент еще не поступило.
Несмотря на это, планируется, что колонна участников и прогулка по Стефановской площади будут доступны только для ветеранов боевых действий и официальных лиц. Следовательно, можно предположить, что акция "Бессмертный полк" будет проведена в нескольких форматах, но без общего сбора, как это было в прошлом году.