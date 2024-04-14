В Сыктывкаре стартует подготовка к празднованию Дня Победы
- 17:15 14 апреля
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- Анастасия Амелькина
В Коми начинается активная подготовка к 9 мая. О подготовки торжественных прохождений рассказал в своём телеграм-канале мэр Сыктывкара Владимир Голдин.
В столице Коми подготовка к празднованию Дня Победы вовсю идет своим чередом. Сложный и тщательно спланированный процесс тренировок для торжественного мероприятия уже начнётся на грядущей неделе на Стефановской площади. Всего мероприятие предусматривает проведение пяти тренировок, из которых две будут включать в себя демонстрацию военной техники.
Дата проведения тренировок уже определена и фиксирована: это 18, 22, 25 апреля, 2 и 6 мая. Финальная тренировка, запланированная на 6 мая, пройдет в парадной форме одежды, с активным участием техники. Организаторы ставят перед собой задачу добиться максимального военного караула, чтобы впечатлить и вдохновить жителей и гостей города.