В Сыктывкаре стартует подготовка к празднованию Дня Победы

В Коми начинается активная подготовка к 9 мая. О подготовки торжественных прохождений рассказал в своём телеграм-канале мэр Сыктывкара Владимир Голдин.

В столице Коми подготовка к празднованию Дня Победы вовсю идет своим чередом. Сложный и тщательно спланированный процесс тренировок для торжественного мероприятия уже начнётся на грядущей неделе на Стефановской площади. Всего мероприятие предусматривает проведение пяти тренировок, из которых две будут включать в себя демонстрацию военной техники.