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В Коми отпразднуют 100-летие со дня рождения Ивана Павловича Морозова

В Коми отпразднуют 100-летие со дня рождения Ивана Павловича МорозоваФото с сайта Национальной библиотеки Республики Коми

В сентябре 2024 года в Коми отметят столетие со дня рождения Ивана Павловича Морозова. Об этом рассказал у себя на странице “ВКонтакте” Глава региона Владимир Уйба.

Иван Павлович Морозов был первым секретарём Коми обкома КПСС. Он руководил регионом больше 20 лет. В его честь названы улицы в Инте и Сыктывкаре, а также школа в селе Межадор. Помимо этого, имя этого человека носит медицинский колледж в столице Коми и Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Иван Морозов родился 30 сентября 1924 года. На заседании оргкомитета по проведению и подготовке мероприятий празднование 100-летнего юбилея со дня рождения Ивана Павловича запланировали именно на 30 сентября 2024 года.

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