В Коми отпразднуют 100-летие со дня рождения Ивана Павловича Морозова
- 18:00 14 апреля
- 6+
- Анастасия Амелькина
Фото с сайта Национальной библиотеки Республики Коми
В сентябре 2024 года в Коми отметят столетие со дня рождения Ивана Павловича Морозова. Об этом рассказал у себя на странице “ВКонтакте” Глава региона Владимир Уйба.
Иван Павлович Морозов был первым секретарём Коми обкома КПСС. Он руководил регионом больше 20 лет. В его честь названы улицы в Инте и Сыктывкаре, а также школа в селе Межадор. Помимо этого, имя этого человека носит медицинский колледж в столице Коми и Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Иван Морозов родился 30 сентября 1924 года. На заседании оргкомитета по проведению и подготовке мероприятий празднование 100-летнего юбилея со дня рождения Ивана Павловича запланировали именно на 30 сентября 2024 года.