В Коми отпразднуют 100-летие со дня рождения Ивана Павловича Морозова

В сентябре 2024 года в Коми отметят столетие со дня рождения Ивана Павловича Морозова. Об этом рассказал у себя на странице “ВКонтакте” Глава региона Владимир Уйба.

Иван Павлович Морозов был первым секретарём Коми обкома КПСС. Он руководил регионом больше 20 лет. В его честь названы улицы в Инте и Сыктывкаре, а также школа в селе Межадор. Помимо этого, имя этого человека носит медицинский колледж в столице Коми и Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья.