Дождь и перепады температур ждут жителей Коми
- 20:30 14 апреля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Амплитуда в 38 градусов ждёт жителей Коми. Пока на юге будет +12°С, на крайнем северо-востоке ожидается -26°С. Об этом сообщает ЦГМС региона.
15 апреля 2024 года в Республике будет переменная облачность и осадки в виде мокрого снега и дождя. В некоторых районах ветер поднимется до 14 м/с. На крайнем северо-востоке на столбике термометра можно будет увидеть отметку в -21…-26 градусов, в северных районах это значение ожидается в -2…-7 градусов.
В Сыктывкаре в этот день без осадков. Температура днём +10…+12°С. Поднимутся южный и юго-восточный ветра 4-9 м/с в ночное время и 8-13 м/с днём. Ночью похолодает до 0…-2 градусов. Воркутинцев ждёт небольшой снег, а жителей Усть-Цильмы и Объячево - дождь.