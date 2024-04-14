Дождь и перепады температур ждут жителей Коми

Амплитуда в 38 градусов ждёт жителей Коми. Пока на юге будет +12°С, на крайнем северо-востоке ожидается -26°С. Об этом сообщает ЦГМС региона.

15 апреля 2024 года в Республике будет переменная облачность и осадки в виде мокрого снега и дождя. В некоторых районах ветер поднимется до 14 м/с. На крайнем северо-востоке на столбике термометра можно будет увидеть отметку в -21…-26 градусов, в северных районах это значение ожидается в -2…-7 градусов.