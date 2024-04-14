В России количество подтопленных весенним паводком домов превысило 14 тысяч

Количество жилых домов, пострадавших из-за наводнения весенних потоков по всей территории России, достигло отметки в 14 тысяч, а приусадебных участков - 25,1 тысячи. Об этом информирует ТАСС.

По данным на 14 апреля 2024 года, уровень воды поднялся в 35 регионах страны, закрывая 14 029 жилых домов и 25 112 приусадебных участков. По словам собеседника агентства ТАСС, за последние сутки под водой оказались еще 2 889 домов и 5 143 участка. Однако, некоторые регионы стали свидетелями отступления воды. В течение одних суток были полностью освобождены от наводнения 1 567 жилых домов и 2 038 приусадебных участков, сообщают оперативные службы. Наиболее сложная ситуация продолжает сохраняться в Оренбургской области.