В Коми за неделю подешевели капуста и молоко

За неделю в Коми упали цены на рис, муку, огурцы и картофель. Как ещё изменилась стоимость продуктов рассказал Комистат.

На неделе со 2 по 8 апреля 2024 года было зафиксировано удорожание сливочного масла, сосисок и сарделек, вермишели, черного байхового чая, поваренной соли и куриных яиц. Также увеличилась стоимость столовой свёклы, моркови и мороженой рыбы. А вот репчатый лук, белокочанная капуста и картошка стали дешевле. Упала цена и на стерилизованное молоко, шлифованный рис, творог, свинину и вареные колбасы.