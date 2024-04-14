"Майские праздники 2024 года будут самыми страшными в XXI веке": синоптики разочаровали россиян

Эксперты в области метеорологии предостерегли о новых данных, касающихся прогноза погоды на предстоящие майские праздники. Согласно их мнению, этот период с климатической точки зрения может стать одним из самых сложных в XXI веке. Подобная атмосферная картина ожидается во многих регионах, сообщает progorodsamara.ru.

Специалисты отметили, что майские праздники в текущем году принесут настоящее климатическое бедствие в различные уголки России. Особые сложности ожидаются в центральных регионах страны.