Владимир Уйба посетил с рабочей поездкой Усть-Вымский район
- 08:30 14 апреля
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- Анастасия Амелькина
Жители Микуни получили ключи от новых квартир. Об этом написал на своей странице в соцсетях Глава Коми.
13 апреля 2024 года Владимир Уйба совершил рабочую поездку в Усть-Вымский район. В городе Микунь он вручил жителям ключи от новых квартир, построенных в рамках программы по переселению из аварийного жилья. Благодаря этому проекту в новом кирпичном доме, полностью благоустроенном, жилищные условия улучшили 203 участника программы.
За последние 5 лет в Республике Коми в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" переселено из аварийных домов свыше 7 700 жителей региона. Также в этот день Глава Коми провел проверку ремонта дома культуры в селе Айкино. Модернизация объекта стала возможной благодаря национальному проекту "Культура". Планируется завершить все работы до конца 2024 года.