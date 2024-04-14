Владимир Уйба посетил с рабочей поездкой Усть-Вымский район

Жители Микуни получили ключи от новых квартир. Об этом написал на своей странице в соцсетях Глава Коми.

13 апреля 2024 года Владимир Уйба совершил рабочую поездку в Усть-Вымский район. В городе Микунь он вручил жителям ключи от новых квартир, построенных в рамках программы по переселению из аварийного жилья. Благодаря этому проекту в новом кирпичном доме, полностью благоустроенном, жилищные условия улучшили 203 участника программы.