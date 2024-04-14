Ребята из "Гренады" посетили Госсовет и Национальную галерею Коми

В Коми отдыхающие в “Гренаде” дети посетили этнопарк и Госсовет региона. Об этом сообщает Минобрнауки Республики.

Запоминающимся днем в лагере "Гренада" Республики Коми стало субботнее путешествие для старшего отряда. Они посетили Госсовет и Национальную галерею региона, где получили массу ярких впечатлений. В то же время три других отряда отправились в этнопарк, расположенный в селе Ыб. Ребят младшего отряда ожидала настоящая фотосессия, захватывающий поход и интересные занятия в веревочном парке.