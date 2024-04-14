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Ребята из "Гренады" посетили Госсовет и Национальную галерею Коми

Ребята из "Гренады" посетили Госсовет и Национальную галерею КомиФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми отдыхающие в “Гренаде” дети посетили этнопарк и Госсовет региона. Об этом сообщает Минобрнауки Республики.

Запоминающимся днем в лагере "Гренада" Республики Коми стало субботнее путешествие для старшего отряда. Они посетили Госсовет и Национальную галерею региона, где получили массу ярких впечатлений. В то же время три других отряда отправились в этнопарк, расположенный в селе Ыб. Ребят младшего отряда ожидала настоящая фотосессия, захватывающий поход и интересные занятия в веревочном парке.

Вечером все дети стали нарядными участниками дискотеки, которая была посвящена мультфильмам. Они представили свои тематические костюмы, создавая неповторимую атмосферу веселья и радости. Все это было запечатлено в памяти каждого ребенка, ставя неизгладимые отпечатки яркого субботнего дня в лагере "Гренада".

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