В Сыктывкаре проходит выставка работ студентов-дизайнеров

С 13 по 21 апреля 2021 года в Академическом театре драмы им. В. Савина проходит выставка работ студентов-дизайнеров "Многогранность театрального образа". Об этом сообщает Минкульт Коми.

15 апреля театр отмечает уже третий год подряд День Театрального Художника, в рамках которого весь вклад в создание великолепных спектаклей очень высоко оценивается.