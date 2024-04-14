В Сыктывкаре проходит выставка работ студентов-дизайнеров
- 09:00 14 апреля
- 0+
- Анастасия Амелькина
С 13 по 21 апреля 2021 года в Академическом театре драмы им. В. Савина проходит выставка работ студентов-дизайнеров "Многогранность театрального образа". Об этом сообщает Минкульт Коми.
15 апреля театр отмечает уже третий год подряд День Театрального Художника, в рамках которого весь вклад в создание великолепных спектаклей очень высоко оценивается.
Две личности театра, которые активно занимаются обучением студентов отделения "Дизайн" республиканского колледжа искусств, заслуживают отдельного внимания. Они настоящие гуру в своей области и наставники для молодого поколения талантливых дизайнеров. Наталья Перелетова, известная художница театра им. В.Савина, и Екатерина Короткова, педагог республиканского колледжа искусств, передают свои знания и опыт студентам, научая их создавать уникальные и запоминающиеся персонажи, которые затем оживают на сцене и волнуют сердца зрителей.