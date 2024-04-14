На выставке «Россия» разыграли путёвку на плато Маньпупунёр

На выставке "Россия" была организована весьма захватывающая лотерея, результатом которой стала разыгранная путевка на плато Маньпупунёр, находящееся на территории Коми. Победителем стал житель Екатеринбурга по имени Денис, который теперь сможет отправиться в незабываемое приключение.

Чтобы стать участником лотереи, необходимо было посетить стенд, посвященный нашей Республике, выразив свою поддержку голосом и своими подписями в наших социальных сетях. Только после выполнения этих условий участники могли получить специальный жетон, который впоследствии сыграл ключевую роль в самом розыгрыше. В следующий раз лотерея пройдёт в День России 12 июня.