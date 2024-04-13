Сотрудники Росгвардии Коми задержали находящегося в розыске мужчину
- 14:30 13 апреля
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- Анастасия Амелькина
За неделю в Коми сотрудники Росгвардии 130 раз выезжал на объекты по сигналу тревоги. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по региону.
Сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который находился в розыске. Также работникам пришлось выезжать на сигнал тревога в увеселительные заведения Печоры, Усинска и столицы Коми. Некоторых посетителей забрали за агрессивное поведение и драки. За административное нарушение задержали 36 жителей региона, а четверых за совершение преступлений.
Также тревожная кнопка сработала в одной из квартир Сыктывкара. Мужчина пожаловался на компанию в соседнем подъезде, которая вела себя шумно. На просьбу сыктывкарца вести себя спокойнее нарушители не отреагировали, а после конфликт перешёл в драку.