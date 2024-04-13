Синоптики рассказали о погоде в Коми 14 апреля

14 апреля 2024 года в восточных районах Республики будет южный ветер 4-9 м/с, а на северо-востоке ночью он поднимется до 8-13 м/с, порывами даже до 15-17 м/с. Температура там же будет -12…-17 градусов. Также возможна метель. Местами в Коми выпадет мокрый снег.

В Сыктывкаре в этот день северо-западный ветер с переходом на южный и юго-восточный, порывами до 9 м/с. На столбике термометра в столице Коми можно будет увидеть значение в +4…+6 градусов, а ночью -6…-8°С. В Печоре, Усинске и Объячево выпадет немного снега, а вот в Воркуте и Инте будет снегопад. В Ухте и Троицко-Печорске температура ночью упадёт до -7…-9°С.