Там чистое мясо. смело берите: Росконтроль назвал лучшие марки колбасы

Фото из архива PG11.ru

Росконтроль опубликовал список лучших марок колбасы, прошедших надежные проверки. В этот список включены образцы, содержащие исключительно чистое мясо, доступные почти в каждом магазине. Эксперты отмечают, что колбаса часто попадает в категорию товаров, избегаемых при покупке. Это объясняется тем, что многие производители экономят на сырье, что усложняет поиск качественной продукции.

Однако исследования Росконтроля показывают, что на рынке есть и хорошие образцы. Следуя рекомендациям экспертов, можно приобрести качественный товар. Среди лидеров по различным параметрам выделяются марки "Дымов", "Еремкина Т. П." и "Рублёвский", произведенные в соответствии с ГОСТом и содержащие только мясо без добавок.