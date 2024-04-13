В 2023 году в рамках "Народного бюджета" потратили 385 миллионов рублей
- 15:45 13 апреля
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- Анастасия Амелькина
В 2023 году на народные проекты в Коми ушло свыше 380 миллионов рублей. Также 20 муниципалитетов получили гранты размером более чем в 70 миллионов рублей. Об этом сообщает Минфин региона.
По результатам прошедшего 2023 года по программе “Народный бюджет” исполнили 392 проекта. На это ушло 385,1 миллиона рублей, из них 318,1 миллион региональное финансирование, 40 миллионов местный бюджет, а 27 миллионов вклад жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Коми.
Также в Республике продолжается практика предоставления грантов на развитие народных инициатив. В 2023 году 20 районов Коми получили финансирование. На 143 проекта ушло 73,4 миллиона рублей. 5,3 миллиона рублей перешли на исполнение работ в 2024 году. Помимо этого, в регионе существуют и другие способы поддержки таких программ. Одними из них являются межбюджетные трансферты и институт наказов избирателей.