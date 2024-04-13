В Коми за сутки горели жилые дома и хозяйственная постройка

В Усть-Цилемском районе за сутки горели два жилых дома. Всего в Коми в этот день было три пожара. Об этом сообщает МЧС региона.

12 апреля 2024 года в селе Вомын Корткеросского района загорелась деревянная хозяйственная постройка. Никто не пострадал. Причины возгорания пока устанавливаются. Площадь распространения огня составила 75 квадратных метров, помимо постройки пожар коснулся фронтона дома и части бани.