В Коми за сутки горели жилые дома и хозяйственная постройка
- 13:00 13 апреля
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Усть-Цилемском районе за сутки горели два жилых дома. Всего в Коми в этот день было три пожара. Об этом сообщает МЧС региона.
12 апреля 2024 года в селе Вомын Корткеросского района загорелась деревянная хозяйственная постройка. Никто не пострадал. Причины возгорания пока устанавливаются. Площадь распространения огня составила 75 квадратных метров, помимо постройки пожар коснулся фронтона дома и части бани.
Также в этот день на Советской улице Усть-Цильмы тушить пришлось жилой дом. Из-за нарушения правил монтажа электрооборудования загорелась кровля. Пострадавших нет.
В Усть-Цилемском районе также произошёл еще один пожар. В жилом доме села Замежная загорелся диван. Причиной стало неосторожное обращение с огнём. Двое огнеборцев и местный житель быстро ликвидировали возгорание.