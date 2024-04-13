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В Коми за сутки горели жилые дома и хозяйственная постройка

В Коми за сутки горели жилые дома и хозяйственная постройкаФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Усть-Цилемском районе за сутки горели два жилых дома. Всего в Коми в этот день было три пожара. Об этом сообщает МЧС региона.

12 апреля 2024 года в селе Вомын Корткеросского района загорелась деревянная хозяйственная постройка. Никто не пострадал. Причины возгорания пока устанавливаются. Площадь распространения огня составила 75 квадратных метров, помимо постройки пожар коснулся фронтона дома и части бани.

Также в этот день на Советской улице Усть-Цильмы тушить пришлось жилой дом. Из-за нарушения правил монтажа электрооборудования загорелась кровля. Пострадавших нет.

В Усть-Цилемском районе также произошёл еще один пожар. В жилом доме села Замежная загорелся диван. Причиной стало неосторожное обращение с огнём. Двое огнеборцев и местный житель быстро ликвидировали возгорание.

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