В Сыктывкаре школьница попала под колёса иномарки

В Сыктывкаре водитель со стажем сбил ребёнка. Девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

12 апреля 2024 года около 18:25 на улице Ленина в столице Коми ребёнок попал под колёса HYUNDAI. Автомобиль ехал в сторону улицы Свободы, за рулём был мужчина 1969 года рождения. Девочка 2014 года рождения стала перебегать проезжую часть справа налево относительно движения машины вне пешеходного перехода. Напротив 21 дома её сбили.