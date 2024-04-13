В Сыктывкаре школьница попала под колёса иномарки
- 12:00 13 апреля
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре водитель со стажем сбил ребёнка. Девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
12 апреля 2024 года около 18:25 на улице Ленина в столице Коми ребёнок попал под колёса HYUNDAI. Автомобиль ехал в сторону улицы Свободы, за рулём был мужчина 1969 года рождения. Девочка 2014 года рождения стала перебегать проезжую часть справа налево относительно движения машины вне пешеходного перехода. Напротив 21 дома её сбили.
Пострадавшая получила ушибы локтей и бедра правой ноги. С этими травмами ребёнка увезли в больницу. Водитель за рулём с 1987 года.
Всего в это день случилось одно ДТП с пострадавшими. Тринадцать происшествий повлекли за собой материальный ущерб.