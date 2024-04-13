В Коми поднялись цены на корвалол и перекись водорода

В Коми автомобильный бензин стал дороже. Изменение цен также коснулось лекарственных препаратов, строительных материалов и ювелирных изделий. Об этом сообщает Комистат.

За месяц в регионе цемент подорожал на два процента. По сравнению с февралём 2024 года также повысилась стоимость туалетной бумаги, стиральных порошков, бутылочек для кормления и столовых бумажных салфеток. При этом упали цены на туалетное и хозяйственное мыло, зубные пасты, детские крема, пустышки и медицинские маски.