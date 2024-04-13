В Коми поднялись цены на корвалол и перекись водорода
- 17:15 13 апреля
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- Анастасия Амелькина
В Коми автомобильный бензин стал дороже. Изменение цен также коснулось лекарственных препаратов, строительных материалов и ювелирных изделий. Об этом сообщает Комистат.
За месяц в регионе цемент подорожал на два процента. По сравнению с февралём 2024 года также повысилась стоимость туалетной бумаги, стиральных порошков, бутылочек для кормления и столовых бумажных салфеток. При этом упали цены на туалетное и хозяйственное мыло, зубные пасты, детские крема, пустышки и медицинские маски.
Дизельное топливо и бензин выросли с стоимости на 1%. Также увеличились цены и на металлочерепицу с линолеумом.
Меньше стал стоить валидол, йод, фосфорглив и винпоцетин. Удорожание зафиксировали на экстракт валерианы, перекись водорода, алмагель, АЦЦ, дротаверин, корвалол, синупрет, хлорид натрия, афобазол и мидокалм.