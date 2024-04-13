В Коми идёт набор лесных пожарных

С 1 мая по 31 августа 2024 года требуется лесные пожарные в Ухту, Сыктывкар, Троицко-Печорск, Мутный Материк, Печору, Корткерос, Кослан, Кэччойяг, Койдин, Усть-Цильму и Усть-Кулом. Одним из критерием работы является достижение 18-летнего возраста.

За каждый потушенный пожар сотрудникам выплачивают премию в 3 тысячи рублей. За участие в лесохозяйственных работах также будет выплачиваться надбавка. Исходя из географической расположенности, мужчины могут рассчитывать на зарплату в 32-40 тысяч (без учёта дополнительных выплат). Работникам также выдают спецодежду, полные комплекты средств индивидуальной защиты, а в дни тушения лесных пожаров их также обеспечивают продуктовыми наборами.