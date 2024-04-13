В Коми идёт набор лесных пожарных
- 11:45 13 апреля
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- Анастасия Амелькина
В Коми продолжается набор работников в лесопожарный центр на летний сезон. Об условиях труда рассказал Минприроды региона.
С 1 мая по 31 августа 2024 года требуется лесные пожарные в Ухту, Сыктывкар, Троицко-Печорск, Мутный Материк, Печору, Корткерос, Кослан, Кэччойяг, Койдин, Усть-Цильму и Усть-Кулом. Одним из критерием работы является достижение 18-летнего возраста.
За каждый потушенный пожар сотрудникам выплачивают премию в 3 тысячи рублей. За участие в лесохозяйственных работах также будет выплачиваться надбавка. Исходя из географической расположенности, мужчины могут рассчитывать на зарплату в 32-40 тысяч (без учёта дополнительных выплат). Работникам также выдают спецодежду, полные комплекты средств индивидуальной защиты, а в дни тушения лесных пожаров их также обеспечивают продуктовыми наборами.
Медицинский осмотр оплачивается при трудоустройстве работодателем. По всем вопросам обращайтесь по номеру (8212)39-00-99.