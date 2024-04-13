В рамках льготного кредитования аграриев России выделят дополнительные 5 миллиардов рублей
- 09:51 13 апреля
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- Анастасия Амелькина
Сельхозпроизводителям России дополнительно финансируют 5 миллиардов. Изначально программа льготного кредитования аграриев заключалась в 215 миллиардах рублей бюджетирования. Минсельхоз Коми рассказал о том, для чего предназначены деньги.
В 2023 году Правительство нашей страны выделило 440 миллиардов на развитие агропромышленного комплекса. Именно это стало причиной сбора второго рекордного урожая зерновых культур в современной истории России.
Благодаря программе льготного кредитования предприниматели могут расширить производство, открывать передовые фермерские хозяйства, строить хранилища и приобретать всё необходимое для посевных работ. Именно за счёт этого предприятия Коми каждый год могут обновить свои основные фонды. В прошлом году финансирование для нашего региона составило 17 миллионов (по данным на ноябрь 2023 года).