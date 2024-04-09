Синоптики рассказали о погоде на 10 апреля

В Сыктывкаре будет несильный ветер и плюсовая температура. Местами в регионе пройдёт снег и дождь. О погоде сообщает ЦГМС Коми.

10 апреля 2024 года на юге Республики столбик термометра покажет отметку в +4...+9 градусов. Также поднимется юго-западный ветер, порывами до 9 м/с. На крайнем северо-востоке в тёмное время суток похолодает до -26...-31°С. Местами в Коми выпадет снег.