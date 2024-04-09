Синоптики рассказали о погоде на 10 апреля
- 23:00 9 апреля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Сыктывкаре будет несильный ветер и плюсовая температура. Местами в регионе пройдёт снег и дождь. О погоде сообщает ЦГМС Коми.
10 апреля 2024 года на юге Республики столбик термометра покажет отметку в +4...+9 градусов. Также поднимется юго-западный ветер, порывами до 9 м/с. На крайнем северо-востоке в тёмное время суток похолодает до -26...-31°С. Местами в Коми выпадет снег.
Сыктывкарцев ночью ждёт северо-восточный ветер с переходом на юго-западный 1-5 м/с, днём он усилится до 4-9 м/с. Температура ожидается +6...+8°С, преимущественно без осадков. А вот жителей Троицко-Печорска, Ухты и Усть-Цильмы временами ждут снег и мокрый снег. Самый тёплый день будет в Объячево, там температура поднимется до +7…+9 градусов.