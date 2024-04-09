Летом в Сыктывкаре обработают от клещей более 450 тысяч квадратных метров городских территорий
- 20:45 9 апреля
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре обработку от клещей проведут на 32 участках. Общая площадь составит 450 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает администрация города.
В 2024 году озелененные территории столицы Коми обработают от клещей. Самые масштабные работы пройдут на новом Верхнечовском кладбище и кладбище в Краснозатонском. Всего охватят 32 участка. В список также войдут Кировский, Мичуринский и Беличий парки.
Комплекс мероприятий по уничтожению иксодовых клещей предусмотрен дважды в год. Первый этап начнётся в первый день лета, а второй 1 августа в зависимости от погоды. Обработка также коснётся всех озеленённых территорий дошкольных и общеобразовательных организаций, скверов у Стефановской площади и на Красноборской улице в Верхней Максаковке. Общая площадь всех мест, где пройдут эти работы, составит более 450 тысяч квадратных метров.