Летом в Сыктывкаре обработают от клещей более 450 тысяч квадратных метров городских территорий

В Сыктывкаре обработку от клещей проведут на 32 участках. Общая площадь составит 450 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает администрация города.

В 2024 году озелененные территории столицы Коми обработают от клещей. Самые масштабные работы пройдут на новом Верхнечовском кладбище и кладбище в Краснозатонском. Всего охватят 32 участка. В список также войдут Кировский, Мичуринский и Беличий парки.